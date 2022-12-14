Половина африканских стран осуждает российское военное вторжение на территорию Украины, а другая половина говорит, что это не их война, сказал эксперт.

Политолог Алексей Гарань рассказал, что в большинстве стран Африки думают, что Украина давно является членом НАТО.

"Половина африканских стран осуждает российское военное вторжение на территорию Украины, а другая половина говорит, что это не их война. Однако, когда начинаем объяснять, что вторжение РФ может привести к голоду, то они это начинают понимать. То есть из-за угрозы голода африканцы начинают понимать, к чему может привести война РФ против Украины", - сказал Гарань для "Эспрессо".

Политолог добавил, что жителям стран Африки стоит объяснять, что Украина борется за независимость, так же как в свое время африканцы тоже боролись за нее.

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"Мы отмечаем нашим коллегам из Африки об угрозе, которую создали российские войска на ЗАЭС. Еще для разъяснений африканцам работает тезис о том, что они боролись за независимость и мы за это боремся. В 2014 году Путин атаковал внеблоковую страну. Однако они часто удивляются этой информации, поскольку считают, что Украина является членом НАТО", - убежден Гарань.

Напомним, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг боится, что боевые действия в Украине могут выйти из-под контроля. А российская чиновница курьезно объяснила вмешательство НАТО в российско-украинскую войну.

Ранее военный аналитик дал прогноз относительно будущего России, а также отметил уникальный шанс НАТО в этой истории.

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