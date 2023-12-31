Последняя волна российских ракетных и беспилотных атак на города по всей Украине стала завершающей точкой в тяжелом году для президента Украины Владимира Зеленского. Он учится истине, с которой харизматичным лидерам приходилось сталкиваться на протяжении тысячелетий: хорошо быть воплощением важного дела, но в трудные времена все обвинения упадут на твои плечи, - пишет в своей статье журналист Financial Times Алек Расселл.
Первый из примеров лидерства, на которые, по мнению автора, Зеленскому стоило бы обратить внимание, – это Сия Колиси, капитан южноафриканской команды-победителя Кубка мира по регби. Его жизненная история – пример настойчивости. Он вырос в условиях острой бедности и стал первым чернокожим лидером команды, во времена апартеида символизировавшей гордость африканеров. В октябре этого года он второй раз подряд, несмотря ни на что, выиграл четырехлетний турнир Кубка мира по регби.
Его философия проста: отбросить эго. Колиси никогда не был ни одной из суперзвезд команды, ни лучшим стратегом.
"У всех военачальников бывают моменты, когда им кажется, что они знают больше, чем их генералы, и иногда так и есть. Зеленский, безусловно, имел разногласия со своими командирами, что стало понятно этой осенью, когда один из ведущих генералов заговорил о патовой ситуации, термин, который Зеленский почти запретил. Но, как сказал бы Колиси, когда вы находитесь в обороне, может быть важно дать возможность высказаться старшим товарищам по команде", – пишет Расселл.
Он добавляет, что в Киеве у Зеленского сложилась репутация человека с автократическим мышлением.
"Возможно, он мог бы разделить ответственность и внимание со своими министрами и другими украинскими политическими лидерами в духе национального единства? Это также дало бы понять его союзникам, а также их избирателям, что в украинском правительстве работает больше одного динамичного человека", - добавляет британский журналист.
Второй источник потенциального вдохновения ближе к Украине. Это президент Молдовы Майя Санду. Крошечная страна-соседка Украины также долгое время находилась в тени России и тоже мечтает о вступлении в ЕС. Санду погружена в борьбу с коррупцией в судах и в политической культуре. А это проблема, которая волнует и Украину.
Санду признает, что некоторые вещи находятся вне ее контроля, но считает, что нужно продолжать пытаться делать правильные вещи. Это, безусловно, касается и Украины. Адвокация важна и полезна, но, к сожалению для Киева, жизненно важный вопрос обеспечения финансирования со стороны США и ЕС находится вне его контроля.
Третий лидер, на которого, по мнению автора, Зеленскому стоило бы обратить внимание, живет примерно в 9500 километрах к востоку от Киева. У политической культуры Индонезии много общего с украинской. Это развивающаяся демократия с элитой, которая не всегда славится прозрачностью своих действий. Президент страны Джоко Видодо в совершенстве овладел искусством сдерживания слишком высоких ожиданий.
Он привык говорить о своих намерениях, воплощать их, а потом рассказывать, как он это сделал. Так он продвигал свою масштабную программу по строительству мостов. Сейчас он применяет тот же подход к переносу столицы. Хотя Расселл признает, что здесь индонезийский лидер перегнул палку с точки зрения управления ожиданиями.
Владимир Зеленский - новости о президенте
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об определении стратегии применения Сил обороны на 2024 год. В сообщении в своем Telegram-канале он отметил, что состоялась итоговая Ставка Верховного Главнокомандующего.
"Подвели военные итоги года. Проанализировали результаты ведения боевых действий и наши решения. Что мы сделали правильно, а что могли сделать лучше. С учетом этих выводов, прогнозов и наших возможностей определили стратегию применения Сил обороны на грядущий год", - сообщил Зеленский.
Он подчеркнул, что в этом году Украина "не отступила ни на одном направлении на земле, вернула себе море и сделала безопаснее небо".