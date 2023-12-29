Он отметил, что это один из самых сложных участков фронта.

Президент Владимир Зеленский уехал в Авдеевку. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале главы государства, где также опубликовано соответствующее видеообращение Зеленского.

"Авдеевка. Посетил позиции 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко. Один из самых сложных участков фронта", - говорится в сообщении.

Президент поблагодарил воинов лично. Они с командиром обсудили оборонительную ситуацию и основные потребности. Кроме того, Зеленский отметил лучших воинов государственными наградами и вручил "Золотую Звезду" Героя Украины младшему сержанту Игорю Тимощуку.

Глава государства поблагодарил всех, кто на передовой, за службу и за этот год, который вся страна выстояла благодаря именно таким воинам.

Ситуация в районе Авдеевки

В начале октября российские оккупанты начали активно пытаться захватить Авдеевку, они совершили много штурмов и понесли колоссальные потери.

В начале декабря ветеран российско-украинской войны, майор запаса Национальной гвардии Алексей Гетьман поделился, что на Авдеевском направлении противники потерпели на 25% больших потерь, чем во время штурма Бахмута.

Позже бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий говорил, что украинским войскам придется отойти от Авдеевки.

На днях военный эксперт Михаил Жирохов заявил, что в нынешней ситуации не стал бы говорить о "сдаче" города Авдеевка Донецкой области. По его мнению, речь может идти, если не о содержании (видимо, имеется в виду содержание всего города, - ред.), то "сохранение определенных позиций".

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