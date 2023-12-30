Президент подчеркнул, что в этом году Украина "не отступила ни на одном направлении на земле, вернула себе море и сделала безопаснее небо".

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об определении стратегии применения Сил обороны на 2024 год. В сообщении в своем Telegram-канале он отметил, что состоялась итоговая Ставка Верховного Главнокомандующего.

"Подвели военные итоги года. Проанализировали результаты ведения боевых действий и наши решения. Что мы сделали правильно, а что могли сделать лучше. С учетом этих выводов, прогнозов и наших возможностей определили стратегию применения Сил обороны на грядущий год", - сообщил Зеленский.

Он подчеркнул, что в этом году Украина "не отступила ни на одном направлении на земле, вернула себе море и сделала безопаснее небо".

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"Мы продолжаем работать как одна команда. Спасибо каждому и каждой, кто отдает все силы ради победы Украины", - отметил глава государства.

Как сообщал УНИАН, в проекте "VIP с Натальей Мосейчук" советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк подчеркнул, что Россия будет идти до конца, поэтому Европа должна инвестировать в Украину.

По его словам, у Европы нет другого шанса, кроме как инвестировать в того, кто может защитить ее.

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