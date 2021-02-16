Накануне указанный законопроект был зарегистрирован на сайте Рады.

ZN.UA со ссылкой на собственные источники в руководстве парламента опубликовало текст документа об увольнении действующего директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника.

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Накануне указанный законопроект был зарегистрирован на сайте Рады.

Поправку об увольнении Сытника, пишет издание внес министр юстиции Денис Малюська с целью урегулировать статус НАБУ и его директора. Закрытие этой "дыры" в законе является одним из условий Международного валютного фонда (МВФ).

Документ предусматривает временное занятие должности директора НАБУ его первым заместителем - "до момента назначения Директора Национального антикоррупционного бюро Украины в порядке, определенном этим Законом".

В тексте документа говорится и об изменении процедуры избрания нового директора НАБУ: трех членов в состав конкурсной комиссии делегирует СНБО, шестерых - правительство (в том числе трех международных экспертов).

Скандал вокруг НАБУ

28 июля 2020 года Конституционный суд признал неконституционным указ президента от 16 апреля 2015 года о назначении Сытника директором НАБУ.

16 сентября Конституционный суд признал неконституционными отдельные положения закона "О НАБУ". В частности, признаны не соответствующими Основному закону положения о наделении президента Украины полномочиями образовывать НАБУ, назначать на должность и освобождать от должности его директора, определять трех человек в состав комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора бюро, определять одного члена комиссии внешнего контроля проведения независимой оценки (аудита) эффективности деятельности НАБУ, его операционной и институциональной независимости и утверждать положение о Совете общественного контроля и о порядке ее формирования.

16 декабря вступило в силу решение Конституционного суда, согласно которому утрачивают силу отдельные положения закона О Национальном антикоррупционном бюро. Тогда министр юстиции Малюська объяснил, что это не меняет статус ни директора НАБУ Сытника, ни самого Бюро.

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Автор: УНИАН