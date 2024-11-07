Глава государства призывает других лидеров объединиться.

Счет за все обиды и разрушения, вызванные захватнической войной России против Украины, надо выставлять россиянам.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал во время выступления на саммите Европейского политического сообщества. "Счет за эту войну надо выставлять россиянам, а не Украине. Чтобы Россия больше не могла выдвигать свои фальшивые претензии всем вокруг - от стран Балтии до Балкан. Любая страна, любой лидер, уважающий международное право и сидящий за этим столом, должен понимать, что хищники всегда требуют все большей и большей добычи", - подчеркнул он.

Также глава государства затронул тему российских активов. Он поблагодарил лидеров, которые поддерживают право страны использовать эти деньги для защиты от российского нападения:

Видео дня

"Российское государство не ценит ни людей, ни морали - оно ценит только деньги. И поэтому для них это также будет уроком, когда российские активы будут работать на Украину. Откровенно говоря, это украинские деньги. Именно в Украине российские войска разрушили сотни городов и сел. Миллионы наших людей потеряли свои дома".

Вместе с тем, президент обратил внимание, что Москва до сих пор получает достаточно прибыли от продажи нефти, чтобы продолжать незаконную войну против Украины.

"Россия все еще избегает санкций и покупает компоненты для дронов и ракет по всему миру. Россия все еще обладает способностью сеять нестабильность и вмешиваться в жизнь наций в таких регионах, как Сахель, Северная Африка, Ближний Восток, и таких стран, как Йемен. Почему Путин это делает? Нам нужны рычаги влияния на него. Они нужны всей Европе", - отметил Зеленский.

Президент призвал европейских лидеров объединиться и работать вместе над защитой общих интересов. Отдельно он добавил, что во время этой войны все увидели несостоятельность определенных европейских подходов.

"Например, чем ближе страна к России, тем слабее становится концепция нейтралитета. Быстрое присоединение Финляндии и Швеции к НАТО показало, как европейские лидеры и лидеры Альянса на самом деле представляют себе гарантированную безопасность - не на словах, а через НАТО. Украина приняла это к сведению", - сообщил Зеленский.

Россия хочет "репараций"

Ранее The Guardian опубликовала ряд вероятных требований, которые Москва могла бы выдвинуть Украине во время переговоров.

Одним из этих требований является выплата России репараций "за ущерб", который сами захватнические войска нанесли оккупированным территориям Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: