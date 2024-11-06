Требования будут неприемлемыми для Украины, однако Трамп уже пообещал всем "мир за 24 часа".

Дональд Трамп, который одержал победу на выборах президента США, вероятно, будет пытаться воплотить свое обещание о скором окончании войны в Украине. Но для этого придется удовлетворить по крайней мере часть требований из российского ультиматума, пишет британская The Guardian.

Авторы публикации отмечают, что Москва будет выдвигать собственные требования на любых переговорах, которые могут состояться при посредничестве Трампа. И эти требования будут выходить за пределы того, что Россия уже успела оккупировать.

Так, в 2022 году Россия формально "аннексировала" четыре украинские области: Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую. Из них только Луганская область оккупирована почти полностью. Значительные части трех других до сих пор находятся под контролем Киева.

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"Путин, вероятно, потребует их передачи, что будет означать, что Украина уступит ключевые города, включая Запорожье и Херсон", - отмечает The Guardian.

Другие вероятные требования включают создание "буферной зоны" на территории, подконтрольной Украине, выплату Украиной репараций "за ущерб", нанесенный оккупированным Россией территориям, а также гарантию "нейтралитета" Украины вне НАТО.

"Все было бы неприемлемо для Киева и для большинства украинцев", - резюмирует издание.

Как победа Трампа повлияет на войну

Как писал УНИАН, после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США политика Вашингтона по поддержке Украины почти наверняка изменится. Но пока невозможно сказать, как именно.

Бывший президент Финляндии Саули Ниинистьо считает, что Трамп будет давить на Украину, требуя "гибкости" для достижения быстрого мира в войне с российским агрессором.

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