Кубраков был вице-премьер-министром, министром инфраструктуры и руководителем "Укравтодора".

Министр обороны Украины Рустем Умеров назначил Александра Кубракова своим советником на общественных началах.

Об этом министр сообщил на своей сторонке в Facebook.

"Назначил Александра Кубракова своим советником на общественных началах. Его опыт на должностях вице-премьер-министра, министра инфраструктуры и руководителя "Укравтодора" является важным и поможет в совершенствовании системы снабжения и логистики в Вооруженных силах Украины", - отмечает Умеров.

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Министр уверен, что его государственный и практический опыт будет способствовать повышению эффективности оборонных процессов и укреплению нашей обороноспособности.

Что еще известно о Кубракове

Как сообщал УНИАН, 9 мая 2024 года в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления №11248 об увольнении Александра Кубракова с должности вице-премьер-министра по восстановлению - министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины. Проект постановления зарегистрировала группа народных депутатов, в частности глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

В мае нардеп от Слуги народа Виталий Безгин сказал, фракция "Слуга народа" поддержала позицию, что параллельно управлять вопросами инфраструктуры и вопросами региональной политики/децентрализации почти невозможно.

Безгин отмечал, что годовой опыт показал, что региональная политика оказалась не в приоритете, а это напрямую вредит европейской интеграции Украины. Он отметил, что фракция "Слуга народа" признала, что чуть больше года назад совершила ошибку, потому что не может одно управление закрывать весь спектр задач, которые ранее покрывало целое министерство, поэтому нужен исполнительный орган, который предоставит децентрализации новое дыхание.

Тогда министерство, которое возглавлял Кубраков разделили на два, но должности ни в одном из них он не получил.

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