13 ноября 2023 года "Украинская правда" написала, что в Минобороны якобы рассматривают возможность увольнения Татьяны Остащенко, Александра Тарнавского и Сергея Наева.

Тема смены командующих обсуждается, но решение не принято. Об этом сказал министр обороны Украины Рустем Умеров во время брифинга по министром обороны Германии Борисом Писториусом, отвечая на вопрос по поводу возможного увольнения Сергея Наева с должности командующего Объединенных сил Вооруженных сил Украины и Александра Тарнавского с должности командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Сил обороны Украины.

"Есть вопросы, которые были переходными, до того как я был назначен министром. Все мы в постоянном контакте с Генеральным штабом и я общаюсь со всеми командующими, если такие вещи происходят, то они происходят по вопросам, которые либо поднимались ранее, либо обсуждаются для того, чтобы мы достигли большей эффективности", - сказал министр.

При этом отметил, что для него лично сейчас вызовом являются "стандарты НАТО, принципы и что нужно войскам", а для партнеров Украины важно, чтобы мы общались на одном языке, потому что мы хотим "прийти в НАТО и эти стандарты очень важны".

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"А тема, которая касается смены командующих, она проходит по всем параметрам, которые мы внутренне в своем периметре обсуждаем. То есть в этом плане должен сказать, что решение пока не принято, но мы делаем все возможное, чтобы повысить эффективность. Если это случится, то мы очень открыто будем всегда коммуницировать об этом", - подчеркнул Умеров.

Кадровые изменения в Минобороны - детали

13 ноября 2023 года "Украинская правда" написала, что в Минобороны якобы рассматривают возможность увольнения командующего медицинских сил ВСУ Татьяны Остащенко, командующего Оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского и командующего Объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергея Наева.

По данным их источников, соответствующее представление готовил новый министр обороны Украины Рустем Умеров. Вопрос отставок рассматривался несколько месяцев. На сегодня Остащенко уже уволена.

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