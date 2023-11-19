Должность занял начальник Главного военного госпиталя в Киеве. Глава государства объяснил свое решение тем, что нужен принципиально новый уровень медицинского обеспечения.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового командующего Медицинских сил ВСУ - должность занял начальник Главного военного госпиталя в Киеве Анатолий Казмирчук.

Об этом глава государства сказал в своем вечернем видеообращении к украинцам. "Сегодня есть важное кадровое решение. По представлению министра обороны сменил командующего медицинских сил Вооруженных Сил Украины. Вместо генерал-майора медицинской службы Татьяны Остащенко новым командующим назначил генерал-майора медицинской службы Анатолия Казмирчука - начальника Национального военно-медицинского клинического центра "Главный военный клинический госпиталь" в городе Киеве", - отметил он.

По словам главы государства, "задача очевидна" для нового руководителя и об этом неоднократно говорилось в обществе, в частности в сообществе боевых медиков.

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"Нужен принципиально новый уровень медицинского обеспечения наших воинов. От качественных турникетов до полной цифровизации и прозрачности в поставках, от качественной тренировки до искренней коммуникации с боевыми медиками в тех подразделениях, где медицина развернута действительно правильно и действительно эффективно. Опыт эффективности конкретных подразделений должен быть распространен на все силы обороны", - прокомментировал Зеленский.

Президент добавил, что сегодня на встрече с министром обороны Рустемом Умеровым определили приоритеты. "И времени, чтобы ждать результатов много не будет. Движение в изменениях нужно быстрое", - подчеркнул Зеленский.

Умеров на своей странице в Facebook также прокомментировал смену руководителя Медицинских сил ВСУ, отметив, что "причины такого шага очевидны для всех, кто сражается в рядах Сил обороны Украины, и для всех, кто помогает".

"Соответствующая проблематика обсуждалась много раз. Пора решать проблемы медицинского обеспечения наших воинов", - написал он.

По словам министра, сейчас есть необходимость в решении трех вопросов. Прежде всего, это максимальная цифровизация процессов и соблюдение всех стандартов медицинского обеспечения, включая поставки качественных медицинских средств и медицинской техники.

"Таких проблем, как с некачественными турникетами, просто не должно быть в принципе", – отметил он.

Также требуется развитие системы обучения тактической медицине по стандартам НАТО с соответствующим ресурсным обеспечением. Речь идет о внедрении всех необходимых для фронта медицинских практик, которые позволят сохранить как можно больше жизней наших воинов.

Третий вопрос, по его словам, это организация постоянной ротации личного состава между тактическим и стратегическим уровнем для обеспечения получения и передачи опыта по всему циклу лечения раненых, травмированных и больных.

Увольнение командующих ВСУ: что писали СМИ

13 ноября 2023 года "Украинская правда" сообщила, что Минобороны якобы рассматривает возможность увольнения командующего медицинских сил ВСУ Татьяны Остащенко, командующего Оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского и командующего Объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергея Наева.

По данным их источников, соответствующее представление готовил новый министр обороны Украины Рустем Умеров. Вопрос отставок рассматривался несколько месяцев.

В тот же день в Министерстве обороны Украины опровергли информацию о том, что они рассматривают возможность увольнения сразу трех командующих Вооруженных сил Украины, отметив, что "информация, опубликованная рядом СМИ - не соответствует действительности" и что "все работают в штатном режиме, решения обсуждаются в координации с Генеральным штабом".

Пресс-секретарь Владимира Зеленского сказал журналистам, что в случае принятия такого решения об этом будет сообщено на официальном сайте президента.

Официальное заявление было опубликовано на странице Минобороны в социальной сети Facebook.

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