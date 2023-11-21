Во время визита Писториус встретится с Умеровым и Зеленским.

Министр обороны Германии Борис Писториус прибыл с необъявленным визитом в Киев сегодня рано утром.

Сейчас известно, что во время визита он встретится со своим украинским коллегой Рустемом Умеровым, а также с президентом страны Владимиром Зеленским.

Также известно, что политики возложат цветы на Майдане Незалежности, где 10 лет назад начался Евромайдан.

Также немецкий министр посетит украинский военный учебный центр.

Как прокомментировали в Министерстве обороны Германии цель поездки Писториуса в Украину - это подтверждение поддержки. Основными вопросами на переговорах будут обучение украинских военных и военная помощь Киеву.

Отметим, что это уже второй визит Писториуса в Киев со времени его вступления в должность министра обороны. Напомним, он занял эту должность в январе, а в феврале уже прибыл в Украину.

Помощь Германии Украине

Министр обороны Германии Борис Писториус косвенно подтвердил, что Берлин удвоит военную помощь Украине на 2024 год до 8 млрд евро. Он заявил, что запланированное увеличение военной помощи является "сильным сигналом для Украины, что мы не оставим ее".

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