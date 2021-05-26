Как подчеркнул глава ведомства, он не понимает, почему в НАТО не был найден формат участия Украины в нынешнем саммите.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не понимает, почему Украину не пригласили на саммит Организации Североатлантического договора (НАТО), который состоится 14 июня в Брюсселе, на фоне российской агрессии против Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кулеба сказал на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид в Киеве.

"Мы понимаем желание союзников провести закрытый саммит, чтобы обсудить трансатлантическое единство. Примеры таких саммитов были - например, в 2017 году в Брюсселе. Но если честно, мы совершенно не понимаем, как можно проводить закрытый саммит НАТО на фоне агрессивных действий Российской Федерации против Украины в Черноморском регионе и против собственно членов, я имею в виду последние события, последние результаты расследования в Чешской Республике (о взрывах на складах боеприпасов в Врбетице, которые произошли в октябре и декабре 2014 года, и к которым причастны российские спецслужбы - УНИАН)", - отметил Кулеба.

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"Этого мы понять не можем: как можно не пригласить Украину, как можно не найти формат участия Украины в нынешнем саммите", - подчеркнул министр.

Путь Украины в НАТО: что было ранее

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что рассчитывает, что на саммите НАТО начнется обсуждение перспективы получения Украиной Плана действий по членству в Альянсе.

В свою очередь глава МИД Кулеба выразил мнение, что страны Альянса на саммите 14 июня не примут решение о предоставлении Украине ПДЧ.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина ожидает на адекватное отражение беспокойств Украины по безопасности в итоговых документах саммита НАТО.

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Автор: Виталий Саенко