Глава государства убежден, что Россия не сможет оккупировать всю Украину и российским захватчикам не удастся реализовать озвученные цели.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что Украина не простит России полномасштабную захватническую жестокую войну - это момент невозврата. Об этом президент Украины сказал во время разговора с представителями латиноамериканских СМИ в Буэнос-Айресе.

"Никто не хочет прощать Россию. Никто им не простит. И безусловно - они не смогут оккупировать Украину, потому что их будут ежедневно поджигать в наших домах, если они зайдут туда, оккупируют и будут жить. Безусловно - это момент невозврата, потому что они убили столько людей, и в каждой семье у нас есть какие-то потери", - подчеркнул Зеленский.

Глава государства убежден, что российским захватчикам не удастся реализовать озвученные цели в войне против Украины.

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При этом, президент отметил, что для прекращения войны надо делать определенные шаги.

"Безусловно, мы хотим ее закончить так, чтобы она не началась снова. Нам нужны конкретные гарантии безопасности", - сказал Зеленский и добавил, что это могут быть юридические гарантии или предоставление Украине оружия, которым можно остановить Россию.

Он сказал, что украинцы во время войны живут с единственным желанием: чтобы закончить войну, мирно жить на своей земле и чтобы россияне больше никогда не лезли в Украину.

Отдельно Зеленский отметил, что президенту Российской Федерации Владимиру Путину не нужен мир, потому что тот не заинтересован в независимой Украине, которая нужна ему только как часть и анклав в составе РФ.

"Он не хочет никакого диалога. Он не хочет остановить войну. Для него сегодня остановить войну - это просто два слова по телефону. Два слова сказать своим войскам. Просто отойти на их территорию", - отметил Зеленский.

Президент отметил, что если есть желание решить какую-то проблему, то надо понимать, что это должно быть в интересах всех сторон.

"Мы хотим закончить войну. Что такое "мы"? Это не может быть обобщенным пониманием. Украина хочет восстановить свою целостность - это восстановить мир на нашей земле. У нас есть наша территория. Почему мы хотим восстановить всю территорию? Потому что есть люди, которые в оккупации", - подчеркнул президент Украины.

Зеленский отметил, что не может торговать украинцами, которые оказались в оккупации.

В то же время, по его словам, президент РФ не заинтересован в восстановлении территориальной целостности Украины. Зеленский добавил, что все то, о чем говорит Путин - это неправда.

В частности, как напомнил глава Украинского государства, когда в 2014 году Путин начал войну, то говорил, что якобы это для того, чтобы защитить русскоязычное население.

В связи с этим, Зеленский отметил, что все города на востоке Украины, которые разрушила российская оккупационная армия, были русскоязычными, где много проживало русскоязычных людей.

"Он их убил. Просто взял и убил. Тех, кого он (в 2014 году) рассказывал, что защищает", - отметил Зеленский.

Разговоры Путина о мирных переговорах

Как сообщал УНИАН, во время выступления на саммите G20 Путин сделал заявление о мирных переговорах. Он заявил, что РФ якобы "никогда не отказывалась" от этого и обвинил Украину в выходе из переговорного процесса.

В то же время, политолог Аббас Галлямов подчеркнул, что Путину верить нельзя, потому что президент РФ заговорил о перемирии на фоне безуспешной войны и выборов.

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