Глава государства отметил, что страны-партнеры могли предоставить Украине системы современной ПРО в этом году, в прошлом году, или еще раньше.

Президент Владимир Зеленский отмечает, что Украине срочно нужны системы современной противоракетной обороны.

Об этом глава государства сказал в вечернем обращении к украинцам.

"Сегодня 109-й день полномасштабной войны, но далеко не 109-й день, когда мы говорим партнерам очень простую вещь: Украине нужны современной системы противоракетной обороны. Поставки таких систем были возможны и в этом году, и в прошлом году, и еще раньше, если честно", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, если бы Украина получила средства противоракетной обороны, удалось бы спасти жизни украинцев.

"Получили ли мы их? Нет! Нужны ли они нам? Да! Набралось уже 2606 утвердительных ответов на этот вопрос в виде различных российских крылатых ракет, которые ударили по украинским городам, по нашим городам и селам за время от 24 февраля. Это жизни, которые можно было бы спасти. Это трагедии, которые можно было бы предотвратить, если бы к Украине прислушались", - подчеркнул президент.

Как сообщал УНИАН, военный эксперт Олег Жданов ранее напомнил, что у Украины нет противоракетной системы обороны.

"У нас есть противовоздушная система обороны. И она не всегда справляется, это не ее прямая задача. Она может сбивать ракеты, но эффективность в противоракетной обороне в тех комплексах, что существуют на сегодня, очень низкая. Поэтому большая часть ракет достигает своих целей, только меньшую часть удается сбить", - пояснил Жданов.

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