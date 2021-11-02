Рейтинг партий возглавляет партия "Слуга народа", которую готовы поддержать 20,4% среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором.

Рейтинг доверия к политикам среди украинцев возглавляет Владимир Зеленский, которому доверяют 39% опрошенных, в то же время не доверяют ему 59%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг".

Юлии Тимошенко доверяют 26%, не доверяют – 72%, Петру Порошенко доверяют 25%, не доверяют – 73%, Юрию Бойко доверяют 24%, не доверяют – 57%, не знают его – 16%.

"Если бы в ближайшее время состоялись выборы президента, то 25,1% проголосовали бы за Зеленского (среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором). 14,1% поддержали бы Порошенко, 10,1% – Тимошенко, 9,5% – Бойко, 7,3% – Разумкова, 7,1% – Смешко, 6,0% – Мураева, 5,1% – Гройсмана, 4,3% – Гриценко, 3,9% – Ляшко, 2,0% – Тягнибока, 1,5% – Садового", - говорится в результатах исследования.

Таким образом, антирейтинг политиков возглавляет Порошенко, второй идет Тимошенко, а затем Зеленский. Однако вчера социологическая служба Центра Разумкова опубликовала результаты опроса, согласно которому антирейтинг кандидатов на пост президента возглавляет Владимир Зеленский, в то время, как Порошенко - второй.

Рейтинг партий в Украине

Также опрос "Рейтинга" показал, что в Верховную Раду могут пройти семь политических сил.

Рейтинг партий возглавляет "Слуга народа". Политсилу готовы поддержать 20,4% среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором. "Европейскую солидарность" поддерживают 15,8%, "Оппозиционную платформу – За жизнь" – 12,0%, "Батькивщину" – 10,9%.

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Рейтинг других политических сил несколько ниже. Так, "Силу и честь" поддерживают 6,4%, "Наши" – 6,3%, "Украинскую стратегию Гройсмана" – 5,3%.

Остальные партии набирают меньше проходного барьера в парламент. В частности, за Радикальную партию готовы проголосовать 4,8%, "УДАР Виталия Кличко" – 4,2%, партия Шария – 3,8%, ВО "Свобода" – 2,9%, "Голос" – 2,2%, "Самопомощь" – 1,9%.

Как проводился опрос

Социологическая группа "Рейтинг" провела опрос 21-23 октября во всех областях Украины, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviews-телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров было опрошено 2500 респондентов. Погрешность репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0.

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Автор: Леся Лещенко