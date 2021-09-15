За полтора года Украиной были созданы новые региональные альянсы.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба убежден, что Украина возвращает роль влиятельного государства Центральной Европы, к которому она всегда принадлежала исторически, политически и культурно.

Как сообщает МИД об этом он заявил, открывая первый Украинский центральноевропейский форум в Киеве.

"Принята впервые за 30 лет по инициативе президента Владимира Зеленского Стратегия внешнеполитической деятельности предполагает, что Украина возвращает себе роль активного и влиятельного государства Центральной Европы. Украина всегда принадлежала именно к этому региону исторически, политически и культурно. Наша идентичность - центральноевропейская", - заявил министр.

Глава МИД напомнил о создании за полтора года ряда новых форматов, направленных на укрепление безопасности, свободы и процветания Украины и региона между Балтийским и Черными морями. Среди них - Люблинский треугольник с Польшей и Литвой, Ассоциированное трио с Грузией и Молдовой, Квадрига с Турцией и "Крымская платформа" по деоккупации полуострова.

Читайте такжеВ МИД сказали, нужно ли Зеленскому разговаривать с Путиным (видео)"Украина укрепляет региональное лидерство. В прошлом году мы впервые за 70 лет возглавили Дунайскую комиссию. В этом году Украина впервые приняла участие в министерской встрече центральноевропейской пятерки и встрече союзников восточного фланга НАТО. Мы активно сотрудничаем с Вышеградской четверкой и стремимся получить статус партнера инициативы "Трех морей", - отметил он.

Глава МИД Украины рассказал о планах провести саммит глав государств Люблинского треугольника.

"Новые альянсы Украины являются ответом на политические и вызовы безопасности в регионе. Они укрепляют нашу национальную безопасность и безопасность региона уже сегодня. Украина продвигает проактивную внешнюю политику, как предусмотрено нашей стратегией внешнеполитической деятельности", - заявил Кулеба.

Министр уделил отдельное внимание "Крымской платформе". Создав первый международный формат для деоккупации Крыма, Украина доказала свою роль активного участника международной политики, который предлагает пути решения глобальных проблем безопасности.

Как ранее сообщал УНИАН, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина разочаровалась в обещаниях Запада, которые имеют свойство не выполняться, и полагается только на себя - свои армию, дипломатию и народ.

Автор: Виталий Саенко