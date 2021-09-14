Горькие уроки, усвоенные украинцами, показывают, что не на все слова Европы и США можно положиться, говорит глава МИД.

Украина разочаровалась в обещаниях Запада, имеющих свойство не исполняться, и полагается только на себя - свои армию, дипломатию и народ.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил изданию The Independent.

"Эта страна усвоила ряд горьких уроков, которые показали, что обещания Запада, скорее всего, не исполнятся. Мы не верим обещаниям", - говорит Кулеба.

Он считает, что нашей стране следует учиться у Израиля, как быть гибким военным государством.

"Обстоятельства не оставляют нам выбора. Армия, дипломатия и украинский народ - вот что нам нужно, чтобы выжить", - констатирует глава МИД.

Читайте такжеУкраина и ее союзники провели совместные военные учения в песках под Херсоном (фото)Одной из острых проблем Кулеба называет недостаточное количество инвестиция в защиту границы.

"Мы видим в этом идеальную уязвимость для подрывных групп или мигрантов, которых может захотеть отправить [президент Беларуси Александр] Лукашенко", - добавил министр.

По его словам, несмотря на кризис с руководством, который сейчас переживают США, действующий президент страны Джо Байден не бросит Украину один на один с Россией.

"Нас, дипломатов, учат читать многие слои каждой строчки. Я думаю, что президент США открыт для сотрудничества с нами и понимает, что предыдущая администрация втянула нас во внутреннюю политику США. Он сказал, что не оставит Украину в одиночестве против России, и это очень важное обязательство", - считает Дмитрий Кулеба.

Напомним, ранее в этом году Байден заверил президента Украины Владимира Зеленского, что поддерживает вступление нашей страны в НАТО.

Автор: Станислав Кожемякин