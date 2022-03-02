Глава МИД уверен, что после проведения юридического анализа окажется, что Россия не имеет легитимных оснований для членства в Совете безопасности ООН.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отмечает, что Украина требует провести тщательный юридический анализ членства России в Совете безопасности Организации Объединенных Наций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кулеба сказал во время онлайн-брифинга.

"При крайне, мягко говоря, сомнительных обстоятельствах Россия оказалась в кресле постоянного члена Совета безопасности ООН. Почти 30 лет на эту проблему закрывали глаза и делали вид, что ничего не произошло. Хотя мы и раньше задавали соответствующие вопросы Секретариату ООН, как это они такое позволили, как это все могло произойти. Но наши запросы игнорировались. Нас хлопали по плечу и говорили, ну, вы же все понимаете... Так вот, больше мы ничего не понимаем, и ставим вопрос о тщательном, беспристрастном, правовом анализу того, на каких основаниях Российская Федерация остается постоянным членом Совета безопасности ООН", - подчеркнул Кулеба.

"Мы имеем уверенность, что когда этот юридический анализ будет проведен, то окажется, что, не побоимся этого слова, Россия в Совете безопасности ООН нелегитимная. Сейчас все зависит от принципиальности юристов Секретариата ООН и готовности полноценно исследовать этот вопрос", - отметил Кулеба.

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