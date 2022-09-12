Он считает, что для президента России окончание войны – "единственный шанс выйти из этой ситуации".

Президент Украины Владимир Зеленский ответил, может ли закончиться война, пока президент России Владимир Путин при власти.

Об этом он сказал в интервью Фариду Закарии для СNN.

Отвечая на вопрос, может ли война в Украине закончиться, пока Путин при власти, Зеленский сказал: "Наверное, это зависит только от него... Оно так может быть: он еще будет управлять, а война закончится... В принципе, я считаю, для него это единственный шанс выйти из этой ситуации".

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В то же время, считает президент, может сложиться и так, что "все закончится уже после него (Путина – УНИАН)".

"И вопрос тогда будет ко всему миру: когда наступит "после него", - отметил глава государства.

Война в Украине: прогноз

Ранее бывший командующий войсками США в Европе, ветеран войн в Афганистане и Ираке, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес выразил уверенность, что ВСУ смогут до конца 2022 года отбросить россиян за линию разграничения, которая была до 23 февраля. А в следующем году оккупированный Россией Крым вернется под контроль Украины.

До этого ранее Ходжес заявлял, что армия РФ несколько недель назад достигла кульминации в войне с Украиной: логистика оккупантов становится все более ненадежной, солдаты не особо хотят воевать.

По самому пессимистичному сценарию война в Украине может закончиться летом следующего года. Однако стоит рассматривать и более оптимистичные варианты, отмечал военный эксперт Олег Жданов.

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