Астроэксперт прогнозирует освобождение некоторых украинских территорий до конца 2022 года.

Экстрасенс и мольфарка Елена Стеценко утверждает, что полностью война до конца 2022 года не закончится.

Об этом она заявила во время интервью YouTube-каналу FEDOR TV.

Она вспомнила, как давала свой первый прогноз по войне сразу после начала полномасштабного вторжения РФ, тогда она говорила, что боестолкновения закончатся через 93 дня. Мольфарка добавила, что это, возможно, касалось Киева, в котором она находится. В столице, отметила Стеценко, именно в эти сроки ситуация успокоилась.

"Сказать, что война закончится до Нового года? Нет, война не закончится, она будет продолжаться. Сейчас только начинается преимущество ВСУ над российскими военными... До Нового года будут освобождены частично Запорожская и Херсонская области", - прогнозирует экстрасенс.

Стеценко предрекла, что бои будут продолжаться до Пасхи 2023 года. А в общем атаки, нападения будут продолжаться до 3,5 лет. А на разрешение вопроса Крыма, по ее словам, пойдет до 6 лет.

Напомним, экстрасенс и таролог Роман Шептицкий рассказал, когда может закончиться война в Украине. Эксперт говорит, что конкретную дату назвать невозможно. Более того, исход может быть очень непредсказуемым.

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