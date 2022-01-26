Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поблагодарил страны, которые предоставили Украине дополнительную оборонную поддержку на фоне угрозы вторжения России.
На брифинге министр напомнил, что Украина на является членом НАТО, и действие статьи 5 Североатлантического договора не распространяется на Украину, однако некоторые страны поддержали нашу страну, передает "Европейская правда".
"Мы благодарны Соединенным Штатам, Великобритании, Польше, Литве, Эстонии, Латвии, Чехии и другим членам НАТО за выделение дополнительной оборонной поддержки наших вооруженных сил", – заявил Кулеба.
По его словам, эта поддержка усиливает переговорную позицию Украины.
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"Эта сила нужна именно для того, чтобы ее не пришлось применять", – отметил министр.
Как сообщал УНИАН, Эстония, Литва и Латвия предоставят Украине дополнительную военную помощь. В частности, речь идет о ракетных комплексах Javelin и Stinger.
Впрочем, в ЕС есть страны, которые целенаправленно блокируют поставки оружия Украине для защиты от российской агрессии. В частности, речь идет о Германии.