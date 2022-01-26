Министр отметил, что военная поддержка усиливает переговорные позиции Украины.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поблагодарил страны, которые предоставили Украине дополнительную оборонную поддержку на фоне угрозы вторжения России.

На брифинге министр напомнил, что Украина на является членом НАТО, и действие статьи 5 Североатлантического договора не распространяется на Украину, однако некоторые страны поддержали нашу страну, передает "Европейская правда".

"Мы благодарны Соединенным Штатам, Великобритании, Польше, Литве, Эстонии, Латвии, Чехии и другим членам НАТО за выделение дополнительной оборонной поддержки наших вооруженных сил", – заявил Кулеба.

По его словам, эта поддержка усиливает переговорную позицию Украины.

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"Эта сила нужна именно для того, чтобы ее не пришлось применять", – отметил министр.

Как сообщал УНИАН, Эстония, Литва и Латвия предоставят Украине дополнительную военную помощь. В частности, речь идет о ракетных комплексах Javelin и Stinger.

Впрочем, в ЕС есть страны, которые целенаправленно блокируют поставки оружия Украине для защиты от российской агрессии. В частности, речь идет о Германии.