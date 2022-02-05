+
  1. Новости
  3. Политика
читати українською

Украина получила еще 86 тонн оборонной помощи от США (фото)

Марта Гичко

18:58, 05.02.22
1 мин. 614
В Борисполе сел самолет с военной помощью США / фото REUTERS

В субботу, 5 февраля, в Украину прибыла восьмая партия оружия, предоставленного Соединенными Штатами Америки.

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

"Восьмая птица прилетела в Киев! Вес сегодняшнего груза с боеприпасами для наших Вооруженных Сил составляет 86 тонн! С 22 января наши партнеры из США отправили в Украину более 650 тонн оборонительных боеприпасов! Продолжение следует", - написал министр в Twitter.

Это уже восьмой груз с вооружением для Украины / фото REUTERSВсего Украина получила от США более 650 тонн вооружения / фото REUTERS

Читайте такжеДесятки тонн боеприпасов: Украина получила новую помощь от США (фото)Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба анонсировал, что Украина получит еще больше оружия от международных партнеров.

Во второй декаде января США выделили дополнительно $200 млн на военную помощь Украине.

С 22 января в Украину уже прибыли семь самолетов с военной помощью, которая включает летальную оружие и боеприпасы.

Вас также могут заинтересовать новости:

google newsУНИАН в Google News
Услуги
Реклама Пресс-центр Фотобанк Мониторинг Подписка
UA
+23
Последние новости
загрузка...
загрузка...
Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыНовости ДнепраНовости ХарьковаНовости Львова
Новости экономики
Биткоин – курсТарифы на электроэнергиюТарифы на газКурс доллара
Прогноз погоды
Погода на завтраПогода на неделюПогода на месяцСиноптикПогода Киев
Звезды и Шоу
ХолостякХолостячкаУкраїна має талантСветская жизньТанцы со звездами
Гороскоп
Гороскоп на сегодняГороскоп на завтраГороскоп на неделю
Коронавирус в Украине
Карантин в УкраинеКарантин Киев
Новости спорта
Новости футболаНовости бокса
Lite
РецептыМодаМагнитные буриЛунный календарьЛайфхаки
Какой сегодня праздник
День Святого Валентина 2022Масленица 2022
Путешествия
Дешевые авиабилетыГорнолыжный курортОтдых в ТурцииОтдых в ЕгиптеОтдых в ОАЭ
Право на владу - смотреть онлайн

Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности О нас Редакционная политика Мы в соцсетях
Мы используем cookies
Соглашаюсь