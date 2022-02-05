Украина получила еще 86 тонн оборонной помощи от США (фото)

В субботу, 5 февраля, в Украину прибыла восьмая партия оружия, предоставленного Соединенными Штатами Америки.

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

"Восьмая птица прилетела в Киев! Вес сегодняшнего груза с боеприпасами для наших Вооруженных Сил составляет 86 тонн! С 22 января наши партнеры из США отправили в Украину более 650 тонн оборонительных боеприпасов! Продолжение следует", - написал министр в Twitter.

Читайте такжеДесятки тонн боеприпасов: Украина получила новую помощь от США (фото)Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба анонсировал, что Украина получит еще больше оружия от международных партнеров.

Во второй декаде января США выделили дополнительно $200 млн на военную помощь Украине.

С 22 января в Украину уже прибыли семь самолетов с военной помощью, которая включает летальную оружие и боеприпасы.

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