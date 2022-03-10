Украина ожидает от международных партнеров реальные решения, а не основанные на декларациях или абстрактных рассуждениях.
Об этом президент Владимир Зеленский заявил в своем обращении.
"Говорил сегодня с канцлером Германии Олаформ Шольцом об издевательстве, которое переживают наши города, наши люди. Говорил с президентом Франции Макроном. Почувствовал в разговоре с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном, что наша антивоенная коалиция уже вскоре станет в разы сильнее. А значит и давление на Россию ради мира также станет в разы сильнее", - сказал он.
По словам Зеленского, для Украины очень важна конкретика в отношениях с лидерами мира.
Он отметил, что Украина борется и воюет за независимость, за свободу и равенство для всех на континенте.
"Поэтому и хотим видеть от партнеров такие решения, которые базируются на реальности, а не на декларациях или абстрактных рассуждениях. На днях лидеры Евросоюза соберутся, чтобы обсудить войну России против Украины. Чтобы обсудить нашу заявку на вступление в ЕС. Мы ждем конкретный сигнал. Ждем мощную поддержку. Потому что это будет справедливо. Это будет по-европейски. Мы точно знаем, кто и какую позицию из лидеров занимает. Мы точно знаем, кто за нас, а кто считает, что Евросоюз – это просто бухгалтерия, доходы, расходы и не более. Будем работать, будем убеждать. Жизнь будет убеждать", - подчеркнул глава государства.
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