Он отметил, что Украина борется и воюет за независимость, за свободу и равенство для всех на континенте.

Украина ожидает от международных партнеров реальные решения, а не основанные на декларациях или абстрактных рассуждениях.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в своем обращении.

"Говорил сегодня с канцлером Германии Олаформ Шольцом об издевательстве, которое переживают наши города, наши люди. Говорил с президентом Франции Макроном. Почувствовал в разговоре с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном, что наша антивоенная коалиция уже вскоре станет в разы сильнее. А значит и давление на Россию ради мира также станет в разы сильнее", - сказал он.

По словам Зеленского, для Украины очень важна конкретика в отношениях с лидерами мира.

Он отметил, что Украина борется и воюет за независимость, за свободу и равенство для всех на континенте.

"Поэтому и хотим видеть от партнеров такие решения, которые базируются на реальности, а не на декларациях или абстрактных рассуждениях. На днях лидеры Евросоюза соберутся, чтобы обсудить войну России против Украины. Чтобы обсудить нашу заявку на вступление в ЕС. Мы ждем конкретный сигнал. Ждем мощную поддержку. Потому что это будет справедливо. Это будет по-европейски. Мы точно знаем, кто и какую позицию из лидеров занимает. Мы точно знаем, кто за нас, а кто считает, что Евросоюз – это просто бухгалтерия, доходы, расходы и не более. Будем работать, будем убеждать. Жизнь будет убеждать", - подчеркнул глава государства.

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