Американский лидер отметил, что украинцы готовы к борьбе, а украинского лидера он назвал "стальным человеком".

Президент США Джо Байден пообещал, что Запад будет "стоять за демократию" и продолжать поддержку Украины.

Во время выступления в Варшаве вечером 21 февраля американский лидер подчеркнул, что мечты российского диктатора Владимира Путина о "легкой победе" в Украине не сбылись.

"Ожидалось что Киев падет, но я только что вернулся из Киева – он крепко стоит через год войны, и будет стоять", – отметил Байден.

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"Когда Россия напала на Украину, это стало испытанием для всего мира. Вопрос был в том, будем ли мы сильными, останемся ли союзниками. Спустя год у нас есть ответ: мы сильны и едины как никогда раньше. НАТО сплочено как никогда раньше. Наша поддержка Украины остается непоколебимой... Вместо легкой победы, которую ждал Путин, он получил сгоревшие танки и хаос. Украина никогда не станет победой России", - сказал Байден.

Американский лидер добавил, что Путин надеялся использовать энергоносители как оружие, но США и ЕС работают над тем, чтобы покончить с зависимостью от российских газа и нефти.

"Свободные люди никогда не согласятся жить во тьме и несвободе. Защищать свободу нужно не просто один день или один год. Украина продолжает бороться и защищать себя, и украинцы к этому готовы. Мы продолжим поддерживать Украину и будем помогать ей защищать себя", - сказал Байден.

Байден в Киеве: главные новости

Напомним, что 20 февраля Джо Байден находился в Киеве. Во время своего визита он объявил новый пакет военной помощи Украине на полмиллиарда долларов.

Отдельно, в пакет помощи вошли: дополнительные боеприпасы для реактивной системы залпового огня HIMARS; артиллерийские снаряды калибра 155 миллиметров; минометные снаряды калибра 120 миллиметров.

Подводя итоги визита Байдена, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что этот визит продемонстрировал, насколько Украина устойчива и важна для всего мира.

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