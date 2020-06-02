Большинство стран НАТО поддерживают сближение с Украиной

Украина работает со странами - членами Организации Североатлантического договора для получения консенсуса по ее включению в Программу партнерства расширенных возможностей.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что абсолютное большинство стран Организации Североатлантического договора поддерживают присоединение Украины к Программе партнерства расширенных возможностей НАТО.

Об этом Кулеба сообщил по итогам встречи украинской делегации с министром обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр во время прямой трансляции в Facebook из Берлина.

Кулеба отметил, что во время переговоров обсуждалось, в том числе, военно-техническое сотрудничество между Украиной и Германией.

«Есть очень серьезные планы, министр обороны (Андрей Таран - УНИАН) четко это проговорил», - добавил он.

Глава МИД отметил, что во время встречи поднял вопрос участия Украины в Программе партнерства расширенных возможностей НАТО.

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«Мы рассчитываем на поддержку Германии в этом направлении. Это очень важно не только для Украины, но мы убеждены, что это важно для укрепления действенности Альянса в целом. Такого же мнения придерживается абсолютное большинство стран-членов, союзников. Мы работаем над тем, чтобы достичь консенсуса, потому что решение об участии Украины в программе расширенных возможностей НАТО является консенсусным», - добавил он.

Также Кулеба сообщил, что министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр уверяет, что Германия поддерживает сближение Украины с НАТО.

«Она сказала, что эта встреча позволила ей гораздо лучше понять, что происходит на востоке Украины, какая там ситуация с безопасностью. И очень четко прозвучала фраза о том, что Германия будет поддерживать сближение Украины с НАТО», - подчеркнул Кулеба.

Как сообщал УНИАН, Кулеба, а также руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, министр обороны Андрей Таран, заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква и другие должностные лица находятся с рабочим визитом в Германии.

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В рамках такого партнерства Украина сможет получить приоритетный допуск к сертификации мероприятий, которые происходят по линии НАТО-Украина. Также программой предусмотрен расширенный диалог в сфере разведки, предоставление возможности представителям страны-партнера занимать должности в штаб-квартире НАТО или в командной структуре альянса.

Представители украинских властей неоднократно выражали надежду, что Украина в октябре этого года может получить от НАТО статус партнера расширенных возможностей.

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