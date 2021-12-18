Украина и Дания договорились реализовать проект по строительству многоцелевых судов на украинских производственных мощностях.

18 декабря Министерство инфраструктуры Украины и Министерство обороны Королевства Дании подписали Меморандум по вопросам сотрудничества и развития морского потенциала Украины.

Об этом МИУ сообщило на своей странице в Facebook.

Производство будет полностью локализовано на территории нашей страны, а более 50% объема заказов будет выполнено украинскими предприятиями.

"Украина имеет большой потенциал для развития судостроения – это и доступ к крупнейшим судоходным рекам Восточной Европы, и сформированная портовая инфраструктура, и самое главное - имеющиеся судостроительные мощности. Будущие украино-датские суда будут строиться на заводе в Украине с использованием передового опыта в проектировании наших датских партнеров, а также современного оборудования. Надеюсь на развитие нашего сотрудничества с Королевством Данией, особенно в перспективных и высокотехнологичных проектах", – отметил заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Васьков.

Проект будет реализован при поддержке правительства Дании и Датского Экспортного кредитного Агентства (EKF). Суда будут проектироваться датскими компаниями в соответствии с требованиями заказчика.

Завершение первого судна MPV80 предполагается к 2024 году. Оно сможет выполнять десятки функций, среди которых проведение поисково-спасательных работ. Судно будет оборудовано передовым специализированным оборудованием датских производителей.

Напомним, что по поручению президента Украины Министерство инфраструктуры начало программу восстановления украинских судо- и машиностроения. Ожидается, что меры по стимулированию развития судостроения в Украине позволят увеличить на 50 тыс. количество рабочих мест в отрасли.

Автор: Григорий Бондарь