В частности, о сотрудничестве в сфере высоких технологий, авиационной и космической отраслях, а также в сфере молодежной политики.

Украина Турция подписали ряд двусторонних соглашений.

Как передает корреспондент УНИАН, церемония подписания состоялась в Мариинском дворце в Киеве.

В частности, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и министр молодежи и спорта Турции Мехмет Касапоглу подписали соглашение между правительствами стран о сотрудничестве в сфере молодежной политики.

Кроме того, министр внутренних дел Украины Денис Монастырский и министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу подписали протокол между Кабинетом министров Украины и правительством Турции о внесении изменений в соглашения о сотрудничестве правоохранительных органов от 4 декабря 2009 года.

Как сообщал УНИАН, Украина и Турция сегодня, 3 февраля, также подписали соглашение о свободной торговле, рамочное соглашение о сотрудничестве в сфере высоких технологий, авиационной и космической отраслях.

Напомним, что сегодня в Киеве проходит встреча президента Украины Владимира Зеленского и главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Турецкий лидер уточнил, что прибыл в украинскую столицу по приглашению Зеленского для участия в десятом заседании Стратегического совета высокого уровня.

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