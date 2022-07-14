Документ предусматривает усиление совместных действий в рамках интеграции Украины в европейское информационное пространство, а также фиксирует ряд совместных инициатив.

Меморандум о сотрудничестве между польским и украинским медиарегуляторами принят и подписан обеими сторонами.

Об этом сообщила председатель Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимюк в эфире информационного телемарафона.

"Это чрезвычайно важный акт. Сотрудничество наше началась еще с первых дней войны. Фактически этот меморандум закрепил все то, что мы уже успели вместе сделать. Когда бомбы начали падать на наши головы, буквально в тот же день поляки запретили все российские пропагандистские каналы. Так не делал еще никто", - сказала Герасимюк.

По ее словам, этим меморандумом начинается новая страница сотрудничества между Украиной и Польшей в сфере медиа.

"Мы пригласили польские продакшн, польское радио со своими проектами, чтобы создавать продукты вместе. Многие из тех, кто приходил на наши встречи, - это объединение провайдеров и кабельщиков (польских - УНИАН), которые уже предложили помощь украинцам. Особенно тем вещателям, кто потерял свою инфраструктуру во время войны. И уже эта практическая помощь нам идет", - отметила Герасимюк.

Она рассказала, что на польском радио уже дали возможность украинскому радио вещать. Кроме того, в Польше предоставили не только платформы для вещания из Варшавы в Украину, но и обеспечили возможность работать украинским журналистам.

Кроме того, в рамках меморандума польские коллеги уже готовы присоединиться к разработке совместных проектов с Украиной.

"Мы пригласили коллег из креативных индустрий Польши к сотрудничеству с нашими вещателями, чтобы они могли вместе с нами производить продукцию, чтобы они пришли со своими идеями и средствами", - подчеркнула Герасимюк.

Она добавила, что также планируется сотрудничество в медиа сфере с прибалтийскими коллегами, и переговоры об этом уже ведутся.

"У нас на согласовании еще один меморандум, и это будет сотрудничество с нашими братьями из Прибалтики. Они также пригласили к себе очень многих украинских производителей. Наш украинский язык и вещание также там звучит", - отметила Герасимюк.

Она отметила, что Украина получила статус кандидата на членство в ЕС, соответственно нужно будет работать в рамках европейского законодательства, и для этого важнейшей задачей является принятие закона о медиа.

"Этот закон защитит общество от некачественной информации, от различных нарративов, он позволит обществу иметь у себя в эфире то, что отвечает запросу общества, а не то, что отвечает запросу владельцев медиа",- резюмировала председатель Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания.

Как известно, подписание Меморандума о сотрудничестве между польским и украинским медиа предусматривает усиление совместных действий в рамках интеграции Украины в европейское информационное пространство, он будет способствовать восстановлению работы тех украинских вещателей, которые пострадали от военных действий, а также закрепляет ряд совместных инициатив. В частности, в документе говорится о возможности украинским журналистам работать на польских медиа, изготавливать программы на русском языке как для взрослых людей, так и для детей, которые временно проживают в Польше. Кроме того, предполагается восстановление инфраструктуры украинских вещателей и техническая помощь провайдерам программной услуги и еще многое другое.