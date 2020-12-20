По его словам, в Минских соглашениях и в Нормандском формате "ничего о членстве в НАТО нет".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова вносить изменения в Конституцию в направлении децентрализации согласно Минским соглашениям.

Читайте такжеЗеленский рассказал, почему Украина не может взять российскую вакцину Sputnik VОб этом он рассказал в ходе интервью The New York Times.

На вопрос журналиста о том, готова ли Украина выполнить требования России изменить Конституцию, исключить НАТО как цену за мир, Зеленский ответил, что в Минских соглашениях и в Нормандском формате "ничего о членстве в НАТО нет".

"Менять Конституцию в том направлении, о котором мы иногда слышим в медиапространстве от Российской Федерации, – здесь они знают мою позицию, я говорил Путину прямо, что здесь я не согласен. Я понимаю, что мы хотим отдельные полномочия, право выбора, чтобы никто потом не спекулировал на вопросах языка, чтобы жители Донбасса говорили, как они хотят, – пожалуйста, ко всем этим вещам, я считаю, что мы должны быть максимально либеральными", - сказал президент.

Он подчеркнул, что Украина готова внести в Конституцию изменения, которые касаются децентрализации.

"Мы хотим, чтобы на местах у людей было больше полномочий, больше выбора, чтобы они распоряжались деньгами, а не получали от центральной власти задачи, которые постоянно спускаются. Мы это и так делаем. Если захотим в этом направлении Донбасса больше преференций, вот такие компромиссы могут быть – это нормальные компромиссы, без компромиссов война не закончится, я это понимаю. Но везде должна быть логика. Во всех действиях, во всех компромиссах должна быть логика. Логика и результат", - сказал Зеленский.

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Автор: Людмила Жерновская