США, Канада, Литва, Польша и Великобритания объединены целью поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины на фоне российской военной деятельности.

Представители оборонных ведомств США, Канады, Литвы, Польши и Великобритании подтвердили, что двери Организации Североатлантического договора (НАТО) для Украины остаются открытыми.

Читайте такжеЛатвия поддерживает предоставление Украине Плана действий по членству в НАТООб этом заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас в Twitter.

"Мы объединены целью поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины перед лицом растущей российской военной деятельности. Двери НАТО открыты для Украины. Об этом было отмечено на встрече в формате QUINT с министрами обороны США, Великобритании, Канады, Польши и Литвы", - отметил Анушаускас.

Украина и НАТО

исполняющий обязанности заместителя министра обороны США по политическим вопросам Аманда Дори совместно с союзниками по НАТО из Канады, Литвы, Польши и Великобритании обсудили военную активность Российской Федерации у границ Украины.

6 апреля президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что движение Украины к членству в Альянсе - это единственный путь к окончанию войны на Донбассе.

Пресс-секретарь Белого дома Джейн Псаки подчеркнула, что решение о членстве Украины в НАТО зависит от всех стран-членов Альянса.

7 апреля посольство США в Украине заявил, что реформирование Службы безопасности согласно евроатлантическим принципам является ключевым шагом пути Украины в НАТО.

Председатель военного комитета НАТО Стюарт Пич назвал ключевые реформы для приближения Украины к Альянсу, среди которых укрепление демократических институтов Украины, усиление верховенства права и борьбы с коррупцией и реформирование сектора безопасности и обороны.

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Автор: Виталий Саенко