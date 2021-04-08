Зеленский отметил, что Украина благодарна за серьезный интерес НАТО к ситуации в Украине, на востоке и в оккупированном Крыму.

Президент Владимир Зеленский 7 апреля провел встречу с председателем военного комитета НАТО Стюартом Пичем.

Читайте такжеВ НАТО назвали ключевые реформы для приближения Украины к АльянсуОб этом сообщила пресс-служба главы государства. «Мы благодарны за серьезный интерес НАТО к ситуации в Украине, на востоке и в оккупированном Крыму. Благодарны нашим партнерам за постоянную поддержку нашего суверенитета и территориальной целостности. К сожалению, мы действительно видим сейчас осложнения на востоке Украины, именно на Донбассе. Действительно видим увеличение количества выстрелов», - сказал Зеленский.

Президент отметил, что Украина предприняла мощные шаги для деэскалации ситуации на востоке, когда добилась введения с 27 июля устойчивого режима прекращения огня. Это имело результат - с начала действия режима тишины в декабре 2020 года наблюдались только единичные выстрелы и значительно уменьшилось количество погибших защитников, констатировал он. Однако, отметил глава государства, с декабря началось осложнение, и к этому времени Украина потеряла более 20 своих воинов.

В связи с этим Украина постоянно призывает к соблюдению режима прекращения огня в том формате, в котором он действовал в прошлом году после 27 июля.

Также президент Украины поднял вопрос дезинформации как мощного инструмента в гибридной войне.

Встреча Зеленского с председателем Военного комитета НАТО

Председатель Военного комитета НАТО сэр Стюарт Пич призвал Россию прекратить поддержку боевиков и вывести войска с территории Украины.

Также Пич заявил, что Альянс приветствует приверженность Зеленского мирному урегулированию конфликта на востоке Украины. Он заверил президента Украины, что НАТО ценит партнерство с Украиной и в полной мере поддерживает ее суверенитет и территориальную целостность.

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Автор: Юлия Петриченко