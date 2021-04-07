В январе ВР приняла в первом чтении проект изменений в закон "О Службе безопасности Украины" об усовершенствовании организационно-правовых принципов деятельности СБУ.

Реформирование Службы безопасности в соответствии с евроатлантическими принципами является ключевым шагом на пути Украины в НАТО.

Об этом сообщает посольство США в Украине на странице в Facebook.

В частности, временный поверенный в делах США Кристина Квин встретилась с народным депутатом от фракции "Слуга народа" Марьяной Безуглой.

"Благодарны за возглавляемую ею работу над законопроектом об СБУ. Реформирование Службы в соответствии с евроатлантическими принципами и лучшими практиками является ключевым шагом на пути Украины в НАТО", - заявила Квин.

Реформирование СБУ: что известно

В январе Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона о внесении изменений в закон "О Службе безопасности Украины" об усовершенствовании организационно-правовых принципов деятельности СБУ (№3196-д).

Сейчас к законопроекту о реформировании СБУ народные депутаты Украины внесли уже более 2 тысяч поправок.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что принятие данного закона ускорит движение Украины в НАТО.

Читайте такжеЛитва предложит НАТО предоставить Украине ПДЧ

Украина-НАТО: что известно

12 июня 2020 года Североатлантический альянс признал Украину участником программы расширенных возможностей НАТО (NATO’s Enhanced Opportunities Program – EOP).

Как заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, Украина получит пользу от расширенного доступа к программам совместимости войск и более широкую возможность участвовать в военных учениях НАТО и осуществлять обмен информацией, в том числе приобретенным опытом.

Сегодня, 25 февраля, генсек НАТО во время телефонного разговора напомнил Зеленскому о важности воплощения реформ.

9 февраля 2021 года Столтенберг подчеркнул, что приближение Украины к членству в НАТО зависит от успеха в реализации реформ. В частности, Украина должна укреплять демократические институты, бороться с коррупцией, вводить демократический политический контроль над ВСУ.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виталий Саенко