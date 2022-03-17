В частности, сейчас продолжаются переговоры с международными партнерами относительно вступления в новую декларацию по безопасности, а после завершения переговоров президент Украины Владимир Зеленский представит новую концепцию.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк отмечает, что Украина хочет завершить войну созданием новой коалиции, которая сможет остановить Российскую Федерацию в будущем.

Об этом Подоляк сказал в интервью польским СМИ, текстом которого располагает УНИАН.

"Для нас важен не статус, а союзники, которые действительно готовы сражаться рядом с нами. Вторжение в Украину показало, что вся архитектура европейской безопасности должна быть пересмотрена. Мы знаем, что Путина можно остановить только силой. НАТО не имеет такой силы. По нашему мнению, это организация, деятельность которой в основном заключается в организации саммитов, на которых генералы показывают, что они крутые", - заявил Подоляк.

"Правда заключается в том, что крупнейший военный союз в истории человечества не производит впечатления на Кремль. Все эти разговоры о приближении НАТО к российским границам являются пропагандой на внутренний рынок, чтобы оправдать вторжение в Украину и другие страны. Поэтому мы хотим завершить эту войну с новой коалицией, настолько сильной, что она остановит Россию, если снова захочет на кого-то напасть", - подчеркнул Подоляк.

При этом, у него поинтересовались, как должна выглядеть эта коалиция.

"Это будет не такой документ, как Будапештский меморандум, а конкретное условие, отвечающее всем нормам международного права. Шаг за шагом будут описаны механизмы, которые воплотятся в жизнь, если снова дойдет до нападения на Украину. Мы хотим убедиться, что мы снова не останемся одни на полю битвы. Страны, которые будут гарантами, возьмут на себя определенные обязательства. В будущем этот документ может быть расширен, и на его основе будет создан абсолютно новый альянс, который обеспечит безопасность всей Европы", - заявил Подоляк.

В то же время, он отметил, что не может сказать, какие страны уже приобщились к этой декларации безопасности, потому что переговоры продолжаются. "Когда они закончатся, президент Зеленский представит всю концепцию", - добавил Подоляк.

Также он сказал, что это была одна из ключевых тем встречи президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министрами Польши, Словении и Чехии во время их визита в Киев.

Подоляк отметил, что для Украины очень важно, чтобы Польша присоединилась к новому союзу.

Война России против Украины

24 февраля 2022 года РФ начала войну против независимой Украины и устроила в стране настоящий террор. Россияне обстреливают из тяжелого вооружения мирные украинские города, убивая гражданское население, в том числе детей и женщин.

В течение 16 марта были уничтожены командный пункт и подразделения обеспечения 35-й общевойсковой армии Восточного военного округа оккупанта.

Оккупационные войска продолжают нести потери. Имеют большие проблемы с комплектованием боевых подразделений и подразделений обеспечения. Личный состав противника деморализован, что привело к увеличению количества случаев дезертирства и отказов в армии оккупанта участвовать в войне на территории Украины.

Подступы к Киеву на надежном замке, российские оккупационные войска в столицу не пройдут, проинформировали в Сухопутных войсках Украины. Кроме того, боевой дух украинских защитников находится на высоком уровне.

Как отметил советник главы ОП Алексей Арестович, оккупанты и далее применять артиллерию и ракетные установки против украинцев.

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