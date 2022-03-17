Вооруженные силы Украины продолжали наносить сокрушительные удары по группировкам войск врага, который пытается закрепиться и удерживать оборону захваченных рубежей.

В течение суток уничтожен командный пункт и подразделения обеспечения 35-й общевойсковой армии Восточного военного округа оккупанта.

Об этом в Facebook сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в оперативной информации по состоянию на 06.00 относительно российского вторжения.

Отмечается, что состояние, положение и характер действий сил обороны существенных изменений в течение последних суток не претерпели. Вооруженные силы Украины продолжали наносить сокрушительные удары по группировкам войск врага, который пытается закрепиться и удерживать оборону захваченных рубежей.

"В течение суток украинскими защитниками и защитницами был уничтожен командный пункт и подразделения обеспечения 35-й общевойсковой армии Восточного военного округа вооруженных сил российской федерации, потери врага уточняются", - говорится в сообщении.

Отмечается, что враг, не имея успеха в проведении наземной операции, продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по инфраструктуре и густонаселенным районам украинских городов.

Также сказано, что российские оккупанты продолжают коварно действовать и в информационном пространстве - осуществляют кибератаки, физически уничтожают ретрансляторы телевизионных и радиосигналов, продолжают массовую информационную кампанию с целью дискредитации высшего военно-политического руководства Украины и Сил обороны.

Наряду с этим противник продолжает активно распространять дезинформацию о ходе ведения так называемой "специальной операции" среди собственного населения.

Оккупационные войска продолжают нести потери. Имеют большие проблемы с комплектованием боевых подразделений и подразделений обеспечения. Личный состав противника деморализован, что привело к увеличению количества случаев дезертирства и отказов в армии оккупанта участвовать в войне на территории Украины.

Вторжение России в Украину

24 февраля 2022 года РФ начала войну против независимой Украины и устроила в стране настоящий террор. Россияне обстреливают из тяжелого вооружения мирные украинские города, убивая гражданское население, в том числе детей и женщин.

После начала российского вторжения цивилизованные страны ввели санкции против РФ. Ограничения касались обращения валюты в стране, долговых обязательств, санкций против российских банков и др. Курс рубля всего за две недели войны взлетел почти в 4 раза. Аналитики прогнозируют экономике РФ дефолт в апреле этого года.

Мировые производители и бренды начали массово уходить с российского рынка РФ. Хотя некоторые международные компании до сих пор продолжают там работать и платить налоги стране-агрессору, которые она направляет на убийство украинцев.

Сенат США единогласно принял резолюцию, которая требует расследования в отношении президента России Владимира Путина как военного преступника. Резолюция Сената призывает провести расследование в отношении Путина, Совета Безопасности РФ и военачальников по совершенным ими военным преступлениям.