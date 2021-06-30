Взаимное признание сертификатов поможет упростить условия для поездок граждан и оживит бизнес-контакты.

Украина намерена договориться с Ирландией о взаимном признании COVID-сертификатов для путешествий граждан обеих стран в период пандемии.

Как сообщает пресс-служба МИД, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с министром иностранных дел и обороны Ирландии Саймоном Ковене.

Министры обсудили меры Украины и Ирландии по противодействию пандемии COVID-19, вакцинации населения и упрощению условий поездок граждан.

"Украина завершает процесс запуска цифрового COVID-сертификата, который будет синхронизирован с аналогом Евросоюза. Взаимное признание таких сертификатов между нашими государствами упростит поездки граждан и оживит контакты бизнеса. Это станет одним из первых заданий госпожи посла Украины, которая уже через несколько недель должна прибыть в Дублин", - отметил Кулеба.

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Глава украинской дипломатии приветствовал открытие Посольства Ирландии в Украине с резиденцией в Киеве.

Ковене подтвердил намерение посетить в этом году наше государство с визитом для обсуждения активизации украинско-ирландских отношений в политической, экономической, технологической и культурной сферах.

Глава украинского внешнеполитического ведомства поблагодарил за поддержку Ирландией суверенитета и территориальной целостности Украины, продвижение внутренних трансформаций в нашем государстве.

В свою очередь Ковене подчеркнул, что Ирландия поддерживает европейский выбор Украины.

Министры также обсудили взаимодействие двух стран в международных организациях, в частности в контексте непостоянного членства Ирландии в Совете безопасности ООН.

Введение COVID-сертификатов: детали

В мае МИД Украины начал работу над заключением двусторонних соглашений по признанию национальных сертификатов о вакцинации для путешествий летом.

Украина готова заключить такие соглашения со всеми заинтересованными странами до того момента, как на общеевропейском уровне появится единый механизм сертификатов вакцинации.

Первой страной-членом Евросоюза, которая признала украинские свидетельства о полной вакцинации и открыла границы для украинцев с 11 июня, стала Венгрия.

18 июня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предложил Хорватии и Мальте договориться о признании свидетельств о вакцинации от коронавирусной инфекции.

Также Украина ведет переговоры с Грузией, Молдовой, Казахстаном и другими странами о признании национальных свидетельств о вакцинации против COVID-19.

Кроме того, в МИД допускают, что другие страны могут признать украинские свидетельства о вакцинации в одностороннем порядке.

Минцифры с 1 июля запустит бета-тестирование COVID-сертификатов в приложении "Дія".

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Автор: Виталий Саенко