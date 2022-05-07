Немецкий министр через несколько дней прибудет в столицу Украины, выяснили журналисты.

Глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок прибудет в Киев на следующей неделе.

Глава немецкого МИД посетит столицу Украины во вторник, 10 мая, сообщает "Европейская правда", ссылаясь на сведения источника.

"Да, ожидаем (визит Бербок в Киев - Ред.) во вторник" - поделился источник.

Ранее западные СМИ узнали, что президент Владимир Зеленский призвал канцлера Германии Олафа Шольца пойти на "сильный шаг" - посетить Киев 9 мая (будет отмечаться День победы над нацизмом во Второй мировой войне).

Сам Шольц сказал, что скоро Киев посетит Анналена Бербок.