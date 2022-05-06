Анналена Бербок отметила, что Германия несет ответственность за поддержку Украины.

Глава МИД Германии Анналена Бербок считает, что ее страна несет ответственность за защиту Украины и всей Европы, о чем следует дать понять России.

При этом дипломат подчеркнула, что правительство должно принимать решения исходя из того, как это скажется на благосостоянии Германии. Бербок дала интервью изданию Der Spiegel.

"Как правительство мы должны принимать решения не по настроению, а из чувства ответственности за будущее нашей страны. Эта ответственность включает в себя поддержку Украины, которая также защищает нашу европейскую безопасность. И я считаю сильной стороной нашего общества то, что сейчас нет ликования по поводу новых поставок танков для Украины. Потому что ясно одно — это оружие убивает", — заявила Бербок.

Анналена добавила, что поставка оружия Киеву — вынужденная мера, необходимая для того, чтобы прекратить боевые действия. Ранее стало известно, что Германия передаст Украине 88 танков "Леопард 1", а не более современных "Леопард 2".

Напомним, что посол Украины Андрей Мельник призвал немцев открыть для Украины ленд-лиз по примеру США.

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