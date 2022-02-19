Подоляк рассказал, что именно о таких провокациях, когда сами оккупанты совершают преступления, а обвиняют ВСУ, Украину предупреждали на Западе.

Лихорадочная пропагандистская активность, которую развели на территории ОРДЛО и на соседней территории Ростовской области РФ, может вызывать только горькую усмешку.

Так советник главы Офиса президента (ОП) Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк прокомментировал УНИАН фейки, которые распространяются среди населения.

"Такой уровень нелепости пропагандистов и их политического обеспечения говорит о том, что вся эта ситуация представляет реальную опасность для мирных жителей и на временно оккупированной территории Украины и на соседней территории России", - отметил он.

Подоляк подчеркнул, что "абсолютно невозможно даже представить, чтобы кому-либо в украинской армии пришло в голову обстреливать территорию России, когда вблизи украинских границ сконцентрирована такая группировка российских войск и тем более когда проводятся учения ядерных сил России".

Он отметил, что этот пропагандистский набор России с операциями под ложным флагом отмечался в том числе при подготовке войны против Грузии в 2008 году.

Подоляк рассказал, что именно о таких провокациях и предупреждали на Западе, когда сами оккупанты совершают преступные действия, а обвиняют в этом Украину.

"Демократический мир точно не поверит ни в какие обстрелы Ростовской области России. Откуда стреляли? Кто стрелял? Очевидно, что это специально заготовленные шаги оккупантов, чтобы оправдать действия против Украины", - констатировал Подоляк.

Напомним, сегодня ряд крупных российских СМИ распространили информацию о якобы разрыве снаряда в Ростовские области, в километре от границы с Украиной. Однако, что за снаряд и откуда прилетел - не сообщают. При этом накануне ночью террористы из "ЛНР" заявили о якобы взрыве газопровода.

Фейки и провокации от России

Ранее главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный обратился к жителям ОРДЛО из-за обострения ситуации на Донбассе. Он отметил, что боевики используют мирное население для эскалации конфликта.

Президент США Джо Байден предупреждал, что Россия распространяет дезинформацию против Украины, чтобы создать оправдание для дальнейших действий. Президент США отметил, что Россия может начать военную операцию против Украины под "чужим флагом".

Глава миссии Украины при НАТО Наталья Галибаренко заявляла, что Россия ищет повод для вторжения.