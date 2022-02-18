По последним данным, Россия сосредоточила возле Украины почти 200 тысяч военных.

Президент США Джо Байден выступает сегодня в Вашингтоне по ситуации вокруг России и Украины.

Как сообщали американским журналистам в Белом доме, речь коснется обновленных данных по сосредоточенных вокруг Украины войсках России и будет посвящена дипломатическим усилиям Америки, призванных урегулировать спровоцированный Россией кризис на границе Украины.

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Это не первое выступление американского лидера по поводу эскалации на российско-украинском приграничье. 15 февраля Байден уже обращался к россиянам, пригрозив Кремлю серьезным ответом со стороны США и европейских партнеров в случае вторжения в Украину.

Однако на этот раз речь президента Соединенных Штатов будет проходить на еще более напряженном политическом фоне, которое сегодня создали подконтрольные Кремлю главари боевиков "ЛДНР".

Сначала террористы заявили 18 февраля о немедленной эвакуации женщин и детей в Ростовскую область, а затем в оккупированном Донецке произошла серия взрывов, которую широко транслировали кремлевские пропагандисты.

В ВСУ обратились к жителям оккупированных территорий с просьбой не верить россиянам, поскольку никаких наступательных операций Украина не будет проводить.

В общем, штаб ООС фиксирует в последние дни заметное военное обострение по всей линии фронта. Только за сутки, 17 февраля, российские наемники нарушили режим "тишины" 60 раз. Среди раненых - военные и гражданские.

В свою очередь, в Госдепе считают, что обстрелы оккупантов могут быть "ложными провокациями", чтобы создать предпосылки для дальнейшего вторжения.

Угроза наступления России

Сейчас Россия сосредоточила у границ Украины почти 200 тысяч военных, которые, как беспокоится международное сообщество, Кремль может привлечь к наступлению.

Несмотря на заявления РФ об отводе войск к местам постоянной дислокации, ни в Украине, ни в НАТО это не подтверждают. Пентагон вечером, 17 февраля, констатировал наращивание Россией наступательных позиций. По словам главы МО США Ллойда Остина, россияне перебрасывают войска, авиацию и пополняют запасы крови: "Я знаю, что такие вещи не делаются без причины. И вы, конечно, не делаете это, если намерены собирать вещи и идти домой".

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