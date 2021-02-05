Мендель убеждена, что"этот человек уже испытывает определенное наказание за свою деятельность".

Санкции против соратника кума Путина Тараса Козака были введены Советом национальной безопасности и обороны после предоставленных весомых доказательств.

Об этом в эфире Радио Свобода сообщила пресс-секретарь президента Юлия Мендель.

Она, в частности, напомнила, что решение принимали коллегиально, а не единолично. Также Мендель добавила, что власти готовы к обжалованию этого решения в судебном порядке.

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"Если будут какие-то судебные процессы, мы чувствуем себя уверенными в тех позициях, которые были предоставлены для того, чтобы были введены эти санкции", – заявила пресс-секретарь Зеленского.

При этом Мендель не ответила, планируют ли вводить санкции против самого Козака, когда уже в правоохранительных органах заявили о его вероятной причастности к бизнесу в "республиках".

"Я не уверена, что я являюсь тем человеком, который должен отвечать на этот вопрос. Потому что я не являюсь представителем правоохранительных органов, я не могу выдавать уголовные производства, так же как это не может делать Офис президента. Еще раз подчеркну: любые действия должны быть доказаны. Если поспешить что-то делать... вдруг этот процесс приведет к каким-то несправедливым или нелогичным решениям. Я надеюсь, что наши правоохранительные органы выдадут полную информацию, и будут приняты правильные решения", – сказала она.

Мендель убеждена, что "этот человек уже испытывает определенное наказание за свою деятельность".

Блокировка каналов Медведчука

2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций в отношении народного депутата от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тараса Козака и 8 компаний, которые являются учредителями телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne.

Вещание этих телеканалов прекращено в цифровом мультиплексе и кабельных сетях в ночь на 3 февраля.

В то же время указанные телеканалы продолжают вещание на платформе YouTube.

3 февраля результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, показали, что "ОПЗЖ" впервые опередила "Слугу народа" в парламентском рейтинге партий: "ОПЗЖ", в случае проведения выборов в Верховную Раду, выразили готовность поддержать 23,1% респондентов, "СН "- 20,9%.

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Автор: УНИАН