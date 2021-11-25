По словам советника главы ОП, ложную информацию об этом распространяют российские СМИ.

В Офисе президента прокомментировали, будут ли в Украине вводить военное положение в связи с угрозой вторжения Российской Федерации.

Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что все слухи об этом являются фейками, пишет РБК-Украина.

По его словам, этот фейк распространяют российские СМИ и украинские "специальные олигархические каналы".

"Его подхватили и некоторые украинские деятели, пытающиеся привлечь к себе внимание и не способные придумать ничего лучше, чем разносить фейки", – заявил Подоляк.

Читайте такжеЭскалация на границе с РФ: Меркель заявила, что агрессия против Украины "будет дорого стоить"Он добавил, что Украина уже не первый год обороняется "без такого специфического политико-юридического состояния, как военное положение": "И не считает нужным применять его сейчас – даже на фоне имеющейся информации об угрожающей военной активности на территории России вблизи наших границ".

Скопление российских войск возле украинской границы

31 октября в американском издании The Washington Post вышла статья, в которой говорилось об увеличении количества российских войск и техники вблизи границ Украины. Отмечалось, что эти маневры вызвали серьезную обеспокоенность в правительственных кругах США и Европы.

Также в начале ноября в западных СМИ начала появляться информация со ссылкой на данные спутниковых снимков об активном перемещении российских военных к границе с Украиной.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times сообщил, что Россия сконцентрировала у границы с Украиной 92 тыс. военнослужащих и готовится к вторжению в конце января – начале февраля 2022 года.

Автор: Катерина Шварц