Как отметил советник руководителя ОП, тема НАТО чрезвычайно спекулятивна и потому активно используется в пропаганде сторонами, категорически не заинтересованными в действительном продвижении Украины по этому пути.

В Офисе президента Украины заявили, что итоговое сообщение по результатам телефонного разговора президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена было сделано, исходя из общей атмосферы переговоров и прозвучавших устных формулировок, в том числе, касающихся вступления Украины в НАТО, а позже начались консультации сторон по уточнению «дипломатических формулировок».

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии советника руководителя Офиса президента Украины Михаила Подоляка.

«Пожалуйста, абсолютно не нужно искать что-то темное там, где светло. Разговор между двумя президентами был максимально доверительным, предметным и с вполне конкретными определениями тех или иных рисков», - заявил он.

По словам Подоляка, первичный «послеразговорный стейтмэн», естественно, делался, исходя из общей атмосферы разговора президентов и прозвучавших устных формулировок. В том числе формулировок, касавшихся последующей возможной логистики вступления нашей страны в Североатлантический Альянс.

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«Важно ведь все-таки перейти от слов к конкретным действиям. Потому что действия для Украины – это абсолютно точное понимание дат, логистики, итоговых процедур», - подчеркнул он.

С другой стороны, как отметил советник руководителя ОП, тема НАТО чрезвычайно спекулятивна и потому активно используется в пропаганде сторонами, категорически не заинтересованными в действительном продвижении Украины по этому пути.

«Именно поэтому важно было обозначить общность позиций и общность оценок сразу по факту разговора. Передать, скажем так, атмосферу двухстороннего тет-а-тета. А уже чуть позже, как это принято, начались консультации сторон по уточнению именно дипломатических формулировок. На мой взгляд, абсолютно рабочий формат и абсолютно адекватные правки. Нет никаких существенных итоговых разногласий и близко. Другое дело, что реальное изумление вызывает попытка части нашего сообщества активно «пройтись» по крайне успешному телефонному разговору и, хотя бы немного, низвести его ценность», - резюмировал Подоляк.

Ранее Офис президента Украины удалил сообщение о разговоре Зеленского и Байдена, размещенного на сайте главы Украинского государства, слова о том, что президент США поддержал евроатлантическую интеграцию Украины и предоставление ей Плана действий относительно членства в НАТО.

Администрации Зеленского и Байдена изначально опубликовали отличающиеся пресс-релизы о разговоре. В пресс-релизе на сайте Белого дома упоминаются евроатлантические устремления Украины, но слов "НАТО" и "ПДЧ" в нем нет.

7 июня состоялся телефонный разговор Зеленского и Байдена. Во время разговора американский глава пригласил президента Украины этим летом посетить Белый дом.

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Автор: Константин Гончаров