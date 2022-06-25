Вениславский отметил, что к отдельным представителям сектора безопасности и обороны действительно есть вопросы, насколько эффективно они выполняют свои задачи в условиях войны.

Вопрос замены руководителя Службы безопасности Украины в настоящее время не рассматривается.

Об этом народный депутат Украины, член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский сообщил в эфире информационного телемарафона.

"Я на данный момент не имею информации, что рассматривается вопрос о замене руководителя Службы безопасности Украины, поэтому обсуждать какие-то инсайдерские слухи, которые кто-то пытается подать как от приближенных источников, я думаю, преждевременно", - сказал Вениславский.

Он заверил, что этот вопрос в Комитете национальной безопасности, обороны и разведки не рассматривался.

Также Вениславский отметил, что к отдельным представителям сектора безопасности и обороны действительно есть вопросы, насколько эффективно они выполняют свои задачи в условиях войны.

"Если наберется критическая масса таких претензий к конкретным представителям из сектора безопасности и обороны, то не исключено, что может быть инициирована их замена", - подчеркнул народный депутат.

Как сообщал УНИАН, 24 июня в издании Politico появилась информация, что Зеленский намерен уволить с должности главы СБУ своего давнего друга Ивана Баканова за неудачные операции СБУ и потери в Херсоне.

Четверо чиновников, приближенных к президенту, и западный дипломат, который консультировал Киев по поводу реформ, рассказали изданию, что Зеленский стремится "заменить Баканова кем-то, кто больше подходит на эту должность".

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