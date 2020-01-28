"Батя, я стараюсь": у жены Януковича нашли бизнес в Крыму и огромную виллу (фото)

Людмила Янукович владеет в Севастополе сетью продуктовых магазинов "Меркурий".

Супруга сбежавшего в Россию экс-президента Виктора Януковича Людмила имеет в оккупированном Крыму свой бизнес.

Об этом сообщает «Радио Свобода».

Людмила Янукович владеет в Севастополе сетью продуктовых магазинов «Меркурий», которая создана через систему посредников.

В «Меркурии» торгуют продуктами, которые запрещены для ввоза в Россию, например, французскими сырами и испанскими мясными деликатесами.

Сама Людмила живет в курортном поселке Отрадное в оккупированном Крыму в огромном особняке площадью 1,2 гектара с собственным галечным пляжем.

Населенный пункт расположен на берегу моря между поселками Массандра, Никита и Ялта. Людмила Янукович владеет трехэтажной виллой площадью 2345 квадратных метров, коттеджами для отдыха на берегу моря, домиками для обслуги, спа-центром, бассейном, теннисным кортом, беседками, хозяйственными помещениями и другими сооружениями.

Особняк находится на бывшей территории крымского научно-исследовательского института виноградарства и виноделия «Магарач». В 2003 году тогда еще премьер Янукович получил эту землю, отобрав ее у института, а в 2004 году там построили виллу.

В 2015 году рыночная стоимость усадьбы с участком, пляжем и постройками оценивалась в 25 миллионов долларов. При этом право собственности на весь участок оформлено на фирму, близкую к старшему сыну Александру Януковичу, экс-министру обороны Украины Павлу Лебедеву и ветеранам спецслужб. По информации журналистов, все подходы к особняку перекрыты железными воротами.