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"Батя, я стараюсь": у жены Януковича нашли бизнес в Крыму и огромную виллу (фото)

15:42, 28 января 2020
Общество
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У 70-летней Людмилы Янукович есть собственная охрана / фото УНИАН

Об этом сообщает «Радио Свобода».

Людмила Янукович владеет в Севастополе сетью продуктовых магазинов «Меркурий», которая создана через систему посредников.

В «Меркурии» торгуют продуктами, которые запрещены для ввоза в Россию, например, французскими сырами и испанскими мясными деликатесами.

фото: Антон Меснянко/Радио Свобода

Сама Людмила живет в курортном поселке Отрадное в оккупированном Крыму в огромном особняке площадью 1,2 гектара с собственным галечным пляжем.

фото: Радио Свобода

Населенный пункт расположен на берегу моря между поселками Массандра, Никита и Ялта. Людмила Янукович владеет трехэтажной виллой площадью 2345 квадратных метров, коттеджами для отдыха на берегу моря, домиками для обслуги, спа-центром, бассейном, теннисным кортом, беседками, хозяйственными помещениями и другими сооружениями.

Особняк находится на бывшей территории крымского научно-исследовательского института виноградарства и виноделия «Магарач». В 2003 году тогда еще премьер Янукович получил эту землю, отобрав ее у института, а в 2004 году там построили виллу.

Вилла Людмилы Янукович

В 2015 году рыночная стоимость усадьбы с участком, пляжем и постройками оценивалась в 25 миллионов долларов. При этом право собственности на весь участок оформлено на фирму, близкую к старшему сыну Александру Януковичу, экс-министру обороны Украины Павлу Лебедеву и ветеранам спецслужб. По информации журналистов, все подходы к особняку перекрыты железными воротами.

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