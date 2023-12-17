Алексей Мовчан опубликовал последнее прощание с сыном в социальных сетях.

В семье действующего нардепа Украины из "Слуг народа" Алексея Мовчана случилось горе: в больнице умер его 9-месячный сын Устим, не дожив до одного годика.

Ребенок героически боролся с врожденным пороком сердца последние 4 месяца своей жизни и пережил 2 операции, однако, в конце концов, болезнь "победила". Личный "некролог" для сына нардеп написал в Facebook.

"Раньше я не понимал, зачем писать некрологи. Сейчас чувствую, что это нужно именно мне как декларация ужасного события в жизни. Потому что каждый раз, когда надо говорить людям, что у меня умер ребенок, эти люди попадают в неловкое положение, потому что они ничем помочь не могут, а каждое новое упоминание о потере причиняет мне невыразимую боль", - указал Мовчан.

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По его словам, у него с маленьким Устимом было лишь 5 месяцев общего счастья. Дальше начался ужас: мальчик, словно храбрый львенок, боролся с болезнью. Но половину времени своего пребывания в больнице пролежал в реанимации.

"С 9 месяцев - 4 он прожил в больницах, из которых - половину в реанимациях. Те пять месяцев, которые он успел провести в относительно хорошем самочувствии, были наполнены безумной любовью, улыбкой и счастьем. Воистину, это были самые счастливые 5 месяцев моей жизни", - написал отец Устима.

Мовчан вспомнил, что еще 2 года назад наибольшая забота его семьи заключались в том, какие цветы выбрать к свадебному столу. Сейчас же семья выбирает цветы для "маленького белого гроба" своего мальчика.

"Никогда не поверил бы, что в свои неполные 30 лет буду писать реквием своему 9-месячному ребенку, выбирать гроб или крест на могилу. Это все всегда казалось чем-то страшным и далеким. Когда это происходит с тобой и твоей семьей, ты это просто делаешь", - отметил Мовчан.

Он заявил, что такие детки, какого его Устим, по выбору судьбы живут "в долг", обладая изначально отрицательным балансом для жизни. "Каждый день они выплачивают свой долг постоянными страданиями, иногда болями, ограничением развития и риском умереть. Родители живут в соответствующих эмоциональных долгах, надеясь на выздоровление ребенка, здоровое сердце и счастливую жизнь", - указал он.

Нардеп призвал других родителей по-настоящему ценить все моменты с ребенком, не пренебрегать бесценностью совместного времени, ведь никогда не знаешь, когда судьба начнет жестокие "танцы со смертью".

Мовчан поблагодарил жену за мужество и поддержку, а маленького Устима за любовь, которой он их научил. Теперь семье придется вновь искать смыслы жизни после потери ребенка, признал нардеп. "Покойся с миром, наш Устимчик, моя сладкая булочка!",- попрощался он.

В Украине трагически погиб ребенок в кабинете у стоматолога

Ранее Украину также потрясла трагедия, которая произошла в стоматологическом кабинете города Тернополь. Там от острой легочно-сердечной недостаточности умер двухлетний мальчик. Это произошло, когда ребенок находился под общим наркозом.

Правоохранители начали расследование ненадлежащего исполнения медиками профессиональных обязанностей во время лечения ребенка. Предварительно, мальчик умер из-за падения кровяного давления.

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