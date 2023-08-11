По словам президента Польши, сейчас Украина имеет гораздо более современный военный потенциал, чем Россия.

Украинские военные пока не имеют достаточного количества вооружения, чтобы изменить баланс в войне. Об этом президент Польши Анджей Дуда сообщил в интервью The Washington Post.

По его словам, сейчас Украина имеет гораздо более современный военный потенциал, чем Россия благодаря поставкам западными партнерами дальнобойной артиллерии и других видов вооружения.

"Имеет ли Украина достаточно оружия, чтобы изменить баланс в войне и взять верх? И ответ, вероятно, нет. Наверное, им не хватает оружия. И мы это знаем из того факта, что они сейчас не в состоянии осуществить очень решительное контрнаступление против российской армии. Короче говоря, им нужна дополнительная помощь", - заявил Дуда.

Видео дня

Кроме этого президент Польши считает, что Россия не будет прибегать к применению ядерного оружия в Украине. Но, по мнению Дуды, более вероятно, что РФ может спровоцировать ядерную аварию на АЭС в Украине.

"Если бы меня кто-то спросил о ядерной угрозе, меня гораздо больше волнуют потенциальные проблемы с атомными электростанциями в Украине. Я боюсь, что более вероятно, что может произойти что-то похожее на ядерную аварию. Потому что на мой взгляд, по моему убеждению, угроза взрыва [на атомной станции] намного больше, чем применение ядерного оружия", - сказал Дуда, напомнив о взрыве на Чернобыльской АЭС в 1986 году, которая находилась под контролем россиян.

Оружие для Украины - что известно

Как сообщал УНИАН, ранее представитель министра обороны в парламенте Великобритании Джеймс Хипи заявил, что из-за российско-украинской войны во всем мире сокращаются запасы оружия, что открывает новую эпоху для возрождения оружейных компаний.

На фоне продолжающегося контрнаступления потребность Украины в боеприпасах становится все более острой. А поскольку запасы у западных партнеров истощаются, Киев пытается нарастить собственное производство.

Напомним, что США и их союзники отправили Украине миллионы боеприпасов с начала полномасштабного вторжения России. В частности, на днях в Пентагоне рассказали, что с 2022 года передали Украине более 2 миллионов снарядов калибра 155 мм. Также, учитывая острую потребность в таких снарядах, в США объявили о намерениях увеличить производство боеприпасов калибра 155 мм до 80 тысяч в месяц.

Вас также могут заинтересовать новости: