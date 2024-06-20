Любые заявления о том, что действующего народного депутата Александра Дубинского могут внести в обменный фонд и передать Российской Федерации, являются провокацией.

Пост об этом появился в телеграм-канале народного депутата вместе с видео из зала суда.

"Я больше 220 дней нахожусь в СИЗО и по этому делу не проводится никаких следственных действий – не считая допроса, который произошел после того, как я больше ста дней проведения этого допроса требовал", - сказал политик.

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Он отметил, что его защита регулярно указывает на многочисленные правонарушения, сделанные следователями, прокурорами и судьями по время слушаний. Дубинский также напомнил, что заявление об отказе обмена он написал еще в январе 2023-го года, уточнив, что не имел и не имеет никакого отношения к России и ее структурам, и не совершал госизмены.

"Поэтому никогда не дам согласия на какие-либо обмены с той стороной. Любая информация подобного рода является грубой фальшивкой и дезинформацией. Заявляю публично - любой обмен меня с государством-агрессором я запрещаю и согласия на него не даю", - отмечал тогда нардеп.

В ноябре 2023 года следователи ГБР и СБУ сообщили, что собрали доказательства для объявления Дубинскому подозрения в госизмене и участии в преступной организации. Дубинскому сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: части 1 статьи 111 (государственная измена) и части 1 стати 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней).

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