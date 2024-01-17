Соответствующее заявление об отказе от обмена нардеп уже подписал.

Народный депутат Украины Александр Дубинский заявил, что ему в СИЗО принесли заявление на обмен с государством-агрессором.

"Учитывая, что с доказательной базой по 111 статье - совсем беда, сегодня мне принесли провокативное заявление в СИЗО, якобы стандартное для всех по 111 и 114 статье - на обмен", - говорится в сообщении на странице нардепа в Telegram.

При этом депутат отметил, что соответствующее заявление об отказе от обмена он уже подписал.

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"Заявляю публично - любой обмен меня с государством-агрессором я запрещаю и согласия на него не даю", - подчеркнул он.

Напомним, ранее народный депутат Украины Александр Дубинский заявил о нанесении ему телесных повреждений в Киевском СИЗО. Он потребовал приезда начальника Киевского следственного изолятора, а также немедленной реакции министра юстиции Малюськи, генерального прокурора Костина, главы Национальной полиции Клименко.