Андрей Пионтковский отметил, что Абрамович боится президента РФ.

Российский миллиардер Роман Абрамович тесно связан с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Его убьют, если он пойдет против власти.

Об этом рассказал политолог Андрей Пионтковский в эфире марафона.

"Я бы не питал никаких иллюзий. Абрамович боится Путина. Если он реально будет играть против Путина, по законам той преступной группировки, к которой они принадлежат, его просто убьют. Это человек на 100% исполняет волю Путина. Абрамович знает, если он отступит в сторону, его просто ликвидируют", – отметил эксперт.

При этом он указал, что олигархи в РФ полностью зависят от Путина.

"Единственная их форма освобождения от той зависимости, которую они и выбирают, - покинуть Россию и попытаться спасти часть своих активов", - заявил Пионтковский.

По его словам, "дворцовый переворот" может произойти, когда начнется контрнаступление ВСУ.

"Первым поразительным успехом станет освобождение Херсона. Это произведет шоковое впечатление на российское общество и людей в бункере. Тогда мы и услышим фразу: "Тяжело больной товарищ Путин допустил серьезные ошибки по украинскому вопросу", - подытожил политолога.

Как ранее сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский якобы попросил Джо Байдена не вводить санкции против Абрамовича, так как он может способствовать переговорам о мире между Киевом и Москвой.

Польский журналист Якуб Стаховьяк заявил, что российских олигарх Роман Абрамович прибыл в Польшу возможно для переговоров с президентом США Джо Байденом.

По данным издания The Times, российский олигарх Роман Абрамович прилетел в Россию с запиской от президента Украины Владимира Зеленского для Владимира Путина. Украинский президент якобы передал условия мира от Киева.

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