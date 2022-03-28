Издание пишет, что президент РФ Владимир Путин пригрозил уничтожить Украину.

Российский олигарх Роман Абрамович прилетел в Россию с запиской от президента Украины Владимира Зеленского для Владимира Путина. Украинский президент якобы передал условия мира от Киева.

Об этом пишет The Times

Отмечается, что Абрамович передвигался между Турцией, РФ и Украиной как посредник между Зеленским и Путиным. В Стамбуле российский олигарх провел встречу с членом украинской переговорной группы Рустамом Умеровым и пресс-секретарем турецкого президента Ибрагимом Калыном.

"Похоже, они добились прогресса в будущих личных переговорах, которые должны продолжиться на этой неделе", - пишет издание.

Представитель Эрдогана выдвинул идею, что Крым и Донбасс могут быть в "долгосрочной аренде" у Москвы, как Гонконг с 1891 по 1997 год у Великобритании. При этом издание сообщает, что Абрамович и Умеров через Польшу прибыли в Киев, где встретились с Зеленским.

Президент Украины якобы передал через Абрамовича записку с условиями мира от Киева для Путина. На что президент РФ ответил: "Передайте ему, что я их уничтожу".

Как ранее сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский якобы попросил Джо Байдена не вводить санкции против Абрамовича, так как он может способствовать переговорам о мире между Киевом и Москвой.

Польский журналист Якуб Стаховьяк заявил, что российских олигарх Роман Абрамович прибыл в Польшу возможно для переговоров с президентом США Джо Байденом.

28 марта расследовательская группа Bellingcat сообщила, что в ночь с 3 на 4 марта у троих участников переговорной группы между Украиной и Россией появились симптомы отравления химическим оружием.